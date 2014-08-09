Силовики уничтожили 10 единиц бронированной техники террористов вместе с экипажами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

Также, по его словам, украинские военные уничтожили еще несколько единиц бронетехники боевиков и экипажей, которые ее обслуживали.

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