За сутки в зоне АТО погибли 13 украинских бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, в течение последних суток украинские военные освободили от террористов на востоке Украины три населенных пункта - Круглык, Миусинск Луганской области и Пантелеймоновку в Донецкой области.

Также спикер СНБО отметил, что вчера вечером террористы обстреляли из минометов и стрелкового оружия пограничный пункт Красная Таловка, но пограничники дали достойный отпор, оставшись без потерь среди личного состава. Кроме того, сегодня в 5.00 со стороны населенного пункта Подгаевка в Российской федерации был обстрелян пограничный пункт «Биловодск» в Луганской области.

Читайте такжеБойцы АТО взяли под контроль МарьинкуПо словам Лысенко, Российская федерация продолжает накопление своих войск возле границы с Украиной. В частности, в Воронежскую область РФ, в 10 километрах от границы с Украиной, переброшена Псковская воздушнодесантная бригада.

Читайте такжеВ зону АТО отбыл спецбатальон "Золотые ворота"Отвечая на вопрос относительно заявления российской стороны о завершении учений Вооруженных Сил РФ, Лысенко отметил, что Министерство обороны России вчера действительно объявило, что учения завершены и идет их анализ.

“Но мы не можем констатировать о деэскалации ситуации на границе”, - сказал Лысенко.