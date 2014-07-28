За сутки террористы 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Отступая, террористы 24 раза обстреляли блокпосты и позиции подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Луганск, Новый Свет, Мариновка, Амвросиевка, Комиссаровка, Придорожное», - отметил он.

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