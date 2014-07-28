Украинские военные взяли Саур-Могилу, с которой боевики обстреливали населенные пункты

Вооруженные Силы Украины взяли под контроль Саур-Могилу, доложил президенту Украины Петру Порошенко начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Муженко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Савур-Могила является стратегической высотой на границе Луганской, Донецкой областей Украины и Ростовской области России, с которой террористы обстреливали украинских военных и ряд населенных пунктов, в частности, Мариновку.

Президент Украины выразил уверенность, что Вооруженные Силы с честью выполнят поставленную задачу и вскоре на освобожденных территориях будет восстановлена мирная жизнь.