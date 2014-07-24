Большинство раненых военнослужащих прибыли из РФ в Украину

Врачебно-сестринская бригада сопровождения раненых украинских военнослужащих состояла из представителей Военно-медицинского клинического центра «Главный военно-медицинский госпиталь» из Киева.

Коллектив Военно-медицинского клинического центра Южного региона в Одессе встретил и разместил 16 военнослужащих ВС Украины и 2 военных Государственной пограничной службы Украины, оказал раненым необходимую помощь после транспортировки. Также этим бортом доставлено тело украинского военнослужащего, который умер в российском госпитале от полученных ранений.

Раненые военнослужащие имеют пулевые и осколочные ранения и находятся в профильных отделениях, где проходят медицинский осмотр. Об этом во время брифинга с представителями СМИ сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Южного региона полковник медицинской службы Владимир Майданюк.

По его словам за период проведения антитеррористической операции на Востоке страны медики Военно-медицинского клинического центра Южного региона оказали помощь около 150 военнослужащим Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

"Из отделений этого медицинского учреждения уже выписали около 60 воинов АТО, которые выразили желание вернуться к своим подразделениям. Сейчас на лечении в Центре находится более 70 раненых военных, - рассказал начальник Центра. - В течение полутора месяцев специалистами нашего мобильного госпиталя было предоставлено высококвалифицированную медицинскую помощь сотням раненых военнослужащих, большинство из них были прооперированы в полевых условиях".

Полковник медицинской службы Владимир Майданюк сообщил, что сегодня Военно-медицинский клинический центр Южного региона продолжает сотрудничать со многими медицинскими учреждениями Одессы. Гражданские врачи и волонтеры помогают военным медицинским оборудованием и продуктами питания.

Как ранее сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий, с 16 июля этого года в России в трех больницах находились 22 украинских военнослужащих: 20 - в Гуковськой больнице, один - в Ростове-на-Дону и один - в Таганроге. Из них четверо - в тяжелом состоянии, один - в коме. Двое украинских военнослужащих скончались в российских госпиталях от полученных ранений.

По состоянию на 24 июля в России остается четверо украинских военнослужащих в тяжелом состоянии в реанимации. Руководство Министерства обороны Украины принимает меры относительно направления профессионального медперсонала на реанимационно-операционном самолете Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 «Вита» для скорейшей эвакуации раненых в Украину. В частности, налажено тесное взаимодействие с консулом Украины в Ростове-на-Дону.