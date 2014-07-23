В Карловке, Нетайловом, Первомайском поднят украинский флаг

Результатом активных уверенных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, привлеченных к АТО, стали освобождены населенные пункты Карловка, Нетайлово, Первомайское. Над местными администрациями поднят украинский флаг как символ возвращения мира.

Украинские войска продолжают со всех сторон окружать Донецк. Сейчас ведутся бои в Лисичанске. В то же время террористы продолжают направлять свои системы залпового огня на мирные кварталы, пытаясь дискредитировать силы АТО.