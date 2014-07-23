В Карловке, Нетайловом, Первомайском поднят украинский флаг
17:49, 23 июля 2014Армия
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Над местными администрациями Карловки, Нетайлового, Первомайского поднят украинский флаг как символ возвращения мира.
Минобороны
Результатом активных уверенных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, привлеченных к АТО, стали освобождены населенные пункты Карловка, Нетайлово, Первомайское. Над местными администрациями поднят украинский флаг как символ возвращения мира.
Украинские войска продолжают со всех сторон окружать Донецк. Сейчас ведутся бои в Лисичанске. В то же время террористы продолжают направлять свои системы залпового огня на мирные кварталы, пытаясь дискредитировать силы АТО.
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