Саперы обнаруживают и обезвреживают в Славянске сотни взрывных устройств террористов

В рамках мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности города, украинские военные провели инженерное обследование зданий. Во время осмотра установлено, что по замыслу преступников взрывные устройства были установлены таким образом, чтобы их невозможно было обезвредить.

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Специалистам сил АТО удалось провести разминирование объектов. После нейтрализации взрывных устройств были обнаружены элементы мобильных телефонов и электронных плат, что свидетельствует о возможности дистанционной активации найденных взрывных устройств. Очевидно, убегая боевики планировали взорвали свои огневые позиции в жилых домах. Однако в момент отступления боевиков мобильная связь не работал и им не удалось реализовать свой кровавый замысел, который мог бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В заминированных квартирах, где боевики оборудовали огневые позиции, были обнаружены продукты питания и медицинские препараты российского производства. Кроме того, найдены инструкции по применению взрывных устройств различных типов.

За несколько прошедших дней саперы сил АТО обнаружили сотни взрывных устройств. Работы по восстановлению налаженной жизнедеятельности освобожденных от бандитов городов продолжаются.