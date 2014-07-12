За ночь военные в зоне АТО отбили ряд атак террористов

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в городах и населенных пунктах Донецк, Луганск, Горловка, Снежное, Северодонецк, Антрацит и Краснодон.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Террористы не позволяют местным жителям покидать захваченные города. Вероятно, что их планируют использовать для прикритгя своих группировок в качестве «живого щита» в противостоянии с Вооруженными Силами Украины. Не исключено, что под видом колонны беженцев возможен отход боевиков на территорию Российской Федерации.

Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов с целью дискредитации подразделений АТО, а также обстреливают позиции украинских военных и пограничников в пограничной полосе.

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Террористами совершен ряд обстрелов позиций сил АТО с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». В частности, обстреляны позиции военных вблизи населенных пунктов Нижнее Деревечко, Дьякове, Зеленопілля. По предварительным данным, огонь велся со стороны границы Российской Федерации.

В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено семнадцать обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины.