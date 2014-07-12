Жители Донецка покидают город из-за активных боев в Марьинке

Колонна машин в два ряда образовалась в микрорайоне «Широкий» Донецка на трассе, ведущей в сторону города Мариуполь Донецкой области. Об этом рассказали «ОстроВу» очевидцы.

«Начиная с микрорайона Широкий (Кировский район) стоят в две колонны легковые машины. На мариупольской трассе при проезде блок-поста «ДНР» только у двух мужчин из пассажиров проверили паспорта, долго не задерживали. Мы проехали быстро пост. Дольше стоят легковые машины, видимо, потому что проверяют багажные отделения», - говорит дончанка.

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По сообщению жителей города, которые покидали через эту трассу город, на прохождение всех блок-постов «ДНР», Национальной гвардии и ГАИ (в г. Волноваха, - «ОстроВ»), уходит от 40 минут до 2,5 часов.

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Сегодняшний массовый отъезд дончан, по всей видимости, связан с активными боевыми действиями в городе Марьинка, который граничит с Донецком. В соцсетях жители Донецка и Марьинки появились многочисленные посты о том, что люди выезжают.