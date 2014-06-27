В Украину прибыла партия сухпайков из Норвегии

На базе одной из воинских частей Тыла Вооруженных Сил Украины выгружено свыше 60 тонн помощи из Королевства Норвегия. По словам начальника Центра обеспечения полковника Валерия Копишинского, основу этой поставки составляет норвежский сухой армейский паек.

"В начале июня оборонное ведомство Норвегии обратилось к Министерству обороны Украины с инициативой о бесплатном предоставлении достаточно большой партии рационов питания для военнослужащих, которые задействованы в контртеррористической операции на востоке страны. С целью улучшения логистической ситуации по обеспечению жизнедеятельности войск АТО высшим руководством было принято решение организовать прием груза в сжатые сроки. Чтобы ускорить растаможивание груза, в Министерство социальной политики Украины было отправлено ходатайство о признании его гуманитарным. Нам пошли навстречу, утвердив приказом факт этой государственной структуры № 408 от 23 июня 2014 года", - отметил офицер.

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"После получения указания на работу с грузом мы за очень короткое время преодолели немало инстанций - от военных санэпидемиологов, городской санэпидемстанции фитосанитарного, радиологического контроля на таможне МП «Городок». Прошли все проверки для того, чтобы получить разрешения, ведь к нам поступило хоть и сублимированное питание, но все же - питание. После этого на основе брокерской декларации инспектор таможни документально засвидетельствовал его официальный пересечение государственной границы Украины", - продолжил майор Иван Кара.

Собственно, к столу украинских военных поступит 77 592 рационы норвежского сухого пайка 24 разного вида тропического меню. Интересным является разнообразие основных блюд - суп с курицей и бобами, стейк с овощами, овсяная каша, говядина с маниокой, рис с овощами и мясом, тушеный ягненок с горохом нут, вегетарианская сосиска с томатами и т.д.