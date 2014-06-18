В ночных боях под Луганском убиты 15 военных, судьба еще 13 неизвестна

В частности, в ночном бою возле поселка погибли 11 военнослужащих из 128-й горно-пехотной бригады (Мукачево) и 80-го аэромобильного полка (Львов). В 24-м батальоне территориальной обороны убиты 4 военнослужащих, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

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Кроме того, в 128-й горно-пехотной бригаде 2 военных получили ранения, в 80-м аэромобильном полку – 3, в 24-м батальоне территориальной обороны – 4.

Судьба еще 13 военнослужащих из частей АТО на момент составления сводки оставалась неизвестной.