В ночных боях под Луганском убиты 15 военных, судьба еще 13 неизвестна
16:51, 18 июня 2014Армия
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По состоянию на 5 утра сегодняшнего дня силы антитеррористической операции (АТО) понесли потери в поселке Счастье Луганской области.
фото REUTERS
В частности, в ночном бою возле поселка погибли 11 военнослужащих из 128-й горно-пехотной бригады (Мукачево) и 80-го аэромобильного полка (Львов). В 24-м батальоне территориальной обороны убиты 4 военнослужащих, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
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Кроме того, в 128-й горно-пехотной бригаде 2 военных получили ранения, в 80-м аэромобильном полку – 3, в 24-м батальоне территориальной обороны – 4.
Судьба еще 13 военнослужащих из частей АТО на момент составления сводки оставалась неизвестной.
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