Группа из Администрации президента проинспектировала части 8-го армейского корпуса

С 12 по 17 июня, в соответствии с Планом изучение состояния реализации задач по комплектованию соединений и воинских частей Вооруженных Сил Украины военнослужащими по контракту, утвержденного Распоряжением Главы Администрации Президента Украины от 28 мая 2013 №57, в военных частях 8-го армейского корпуса работала Инспекторская группа во главе с председателем группы полковником Валентином Федичев.

В рамках работы инспекторской группы состоялось заслушивание руководящего состава 8-го армейского корпуса по реализации в воинских частях объединения мероприятий, направленных на обеспечение перехода к комплектованию военнослужащими службы по контракту. На мероприятие также были приглашены командиры воинских частей объединения и Житомирский областной военный комиссар.

- В 8-м армейском корпусе постоянно проводится работа по реализации задач по комплектованию частей военнослужащими по контракту. В этом вопросе мы уже имеем определенный опыт и наработки. Недавно мы провели круглые столы, работа с военными комиссариатами, налажено сотрудничество с общинами сел и поселков в районах дислокации воинских частей. Поэтому сегодня нам необходимо проанализировать проделанную работу, доложить проблемные вопросы и свои предложения, - отметил командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин.

В ходе заслушивания заместители командира корпуса выступили с докладами по определенным направлениям и ответили на вопросы членов Инспекторской группы.

- Проблема сейчас стоит не столько в комплектовании частей контрактниками, а в механизме - чтобы эти контрактники стали военными профессионалами. Это касается и получения ими профессии военнослужащего, а с этим сейчас проблемы, в том числе и в государственном реестре, это касается подготовки профессиональных сержантов - без сержантов-профессионалов говорить о профессиональной армии невозможно, - отметил председатель Инспекторской группы полковник Валентин Федичев.

- Результатом нашей работы будет определение реального состояния дел, определение степени готовности перехода на военную службу по контракту и определение мер, которые необходимо провести для выполнения распоряжения Президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Полученные результаты будут изучены и проработаны в Министерстве обороны и в Генеральном штабе. К этой работе также будут привлечены научные работники, в том числе работники Института стратегических исследований с тем, чтобы выводы действительно повлияли, - отметил Валентин Федичев.