В Николаеве начались сборы специалистов парашютно-десантной службы

Мероприятие будет проходить пять дней, а участие в нем примут более 50 представителей частей ВДВ, спецназа Сухопутных войск и Военно-Морских Сил, морской пехоты и поисково-спасательных служб Воздушных Сил отечественного войска.

Управлять сборами назначен начальник парашютно-десантной службы ВДВ Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Галушкин.

По словам руководителя, основной задачей собрания является подготовка специалистов парашютно-десантной службы к внедрению в войска новых систем спуска и приземления, принятых недавно на вооружение Вооруженных Сил Украины. Это парашют типа «крыло» «Статус-СН» и комплект съемного бортового оборудования «Адаптер-1М».

– С задачей освоить новые системы приземления специалисты, которые принимают участие в работе собрания, практически справились еще на предыдущих подобных мероприятиях. Теперь им важно научиться правильно обучать других военнослужащих тому, чему они сами недавно научились, – рассказал начальник парашютно-десантной службы ВДВ Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Галушкин.

Для этого в ходе собрания будут проведены практические занятия, на которых специалисты ВДС смогут попробовать себя в качестве учителей, которые должны передать полученный опыт другим.

Стоит отметить, что это уже третий сбор по данной тематике, который принимают у себя десантники из Николаева. Еще запланированы два подобных мероприятия.