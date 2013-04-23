«Южные» готовятся к участию в командно-штабном учении «Млечный путь – 2013»

В частности, уже завершено перемещение вооружения и военной техники определенных подразделений на позиции, развернуты функциональные центры на объединенных командных пунктах с участием трех органов действующих военных управлений – воздушного командования «Юг» Воздушных сил, Южного оперативного командования, 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, развернуто и проверено системы связи.

На подготовительном этапе управления группирования «Южных» под руководством командира 6-го армейского корпуса генерал-майора Руслана Хомчака отработают необходимые документы и донесут уточненные задания подчиненным войскам и силам.

Во время следующего этапа будет осуществлено управление войсками и силами оперативного командования в ходе проведения военной операции. Участники исследовательского командно-штабного учения сосредоточатся на совершенствовании умений и практических навыков офицеров по планированию операции, выполнению функциональных обязанностей, слаженности в действиях личного состава групп управления, а также исследуют способность оперативного управления перспективной структуры управлять подчиненными войсками.