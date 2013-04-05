Черниговские военные изучают компьютерную графику

- Программа "НАТО-Украина" длится уже 10 лет, - сообщил руководитель программы по переподготовке военнослужащих Кристофер Штаудт. - За это время мы подготовили почти 6000 военнослужащих по всей Украине. В этом году мы планируем осуществить переподготовку около 800 человек в 26 городах страны. В первую очередь мы стараемся проводить обучение по таким специальностям, которые востребованы на рынке труда каждого региона.

В течение двух месяцев 20 действующих и бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины с Черниговщины осваивать азы компьютерного дела. В частности, они будут изучать программы "Corel Draw", "Photoshop", "Page maker" и другие.

- Военнослужащих будут учить квалифицированные преподаватели из ведущих вузов областного центра, - отметил директор Черниговского центра переподготовки и повышения квалификации кадров Владимир Бойко. - Они будут индивидуально уделять внимание каждому студенту, знакомят их с современными методами компьютерной графики, верстки и дизайна.

После завершения обучения каждый участник сдаст экзамены и получит соответствующий сертификат.