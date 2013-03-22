Украинские военные летчики готовы к проведению операции в Гренландии

Датские офицеры работали в расположении бригады транспортной авиации, на Запорожье.

В рамках визита был проведен ряд брифингов по подготовке личного состава и авиационной техники к проведению операции «Северный сокол – 2013» на острове Гренландия.

С личным составом транспортной авиабригады были проведены теоретические и инструкторско-методические занятия по определению общих процедур, необходимых для выполнения операции в арктических условиях. Также гости осмотрели авиационную технику, которая будет вовлечена в операции, а также стали участниками летной смены, которая проходила в соответствии с программой подготовки к арктической операции.

– Во время рабочей встречи были отработаны основные вопросы по мерам безопасности в арктических условиях, особенностям выполнения полетов и порядку использования спасательного оборудования, – отметил заместитель начальника авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр Кулибаба. – Полеты усложняются неблагоприятными климатическими условиями (например, предварительная миссия выполнялась при температуре от минус 35 до минус 25 градусов), в которых приходится работать, отсутствием визуальных ориентиров, большим магнитным отклонением и сложностями ведения радиосвязи.

– Мы уже не первый год сотрудничаем с украинскими военными летчиками и уверены в их мастерстве и возможностях выполнять сложные задачи, – отметил начальник отдела международного сотрудничества Тактического авиационного командования Воздушных Сил Королевства Дания майор Ове Уруп-Мадсен.

В рамках операции, которая пройдет со 2 по 27 апреля, военные летчики по заказу датской стороны перевезут более 500 тонн топлива и грузов с авиабазы ВВС США «Туле» на полярную станцию «Норд». Кроме того, еще около 200 тонн планируется перевезти с аэродрома «Ольбург».

Стоит заметить, что операция «Северный сокол – 2013» по транспортировке груза пройдет в пятый раз.