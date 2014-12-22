Украинская армия получила гуманитарную помощь от Польши стоимостью 3,5 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Недавно в одну из воинских частей тыла Вооруженных Сил Украины поступил груз от правительства Республики Польша ориентировочной стоимостью 3,5 млн евро", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что гуманитарная помощь имеет вес 252 тонны.

В сообщении отмечается, что, по словам представителя воинской части, куда поступила помощь, для нужд ВС Украины отправлено немало рационов сухого пайка, а также элементов личного снаряжения военнослужащих: балаклавы, военные рюкзаки, фуфайки с длинными рукавами, перчатки, полотенца, ботинки полевые, сумки для снаряжения и тому подобное.

Читайте такжеВ Харьков прибыла гуманитарная помощь из Польши (фоторепортаж)"Следует отметить, что за время агрессивных действий террористических группировок на востоке государства алгоритм доставки таких грузов из европейских стран был значительно упрощен, уменьшено время пересечения Государственной границы. Груз прибывает растаможенным, что позволяет немедленно приступить к его разгрузке", - говорится в сообщении.

В ближайшее время полученная помощь будет доставлена украинским бойцам в зону проведения антитеррористической операции.