Журналисты рассказали о резиденциях, автомобилях и самолетах Лукашенко.

Телеграм-канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси, опубликовал фильм «Лукашенко. Золотое дно».

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Журналисты рассказали о резиденциях Лукашенко - как официальных, так и «подаренных» близкими бизнесменами, пишет Радио Свобода.

Описывается парк с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов. Также стало известно о самолетах и вертолете, на которых Лукашенко в прошлом году летал над Минском во время протестов.

По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, большая часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

В фильме перечислены белорусские и зарубежные бизнесмены - Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные «подарки» Лукашенко.

Телеграм-канал NEXTA-Live: что известно

Основатели канала Степан Путило и Роман Протасевич находятся в списке лиц, причастных к террористической деятельности.

В их отношении вынесли постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси.

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Автор: УНИАН