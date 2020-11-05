Обвиняемые находятся в международном розыске.

Основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса.

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Об этом сообщает TUT.BY.

В отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесли постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, сообщают в СК Беларуси.

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — добавили в ведомстве.

Издание отмечает, что обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске. А Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны судом экстремистскими материалами.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

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Автор: УНИАН