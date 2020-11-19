Как известно, их обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса.

Комитет государственной безопасности Беларуси внёс основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси, в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Читайте такжеБеременной минчанке дали 25 суток ареста за участие в протестеПеречень опубликован на сайте КГБ.

Степан Путило и Роман Протасевич последние в списке лиц, причастных к террористической деятельности.

Как известно, их обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

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Автор: Людмила Жерновская