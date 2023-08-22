К незаконной депортации причастен гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый.

Более 2000 детей вывезли с оккупированных территорий Украины в Минск, где их потом распределили по специальным лагерям.

Как пишет издание The Wall Street Journal, маленьких украинцев доставили в столицу Беларуси по железной дороге, а по лагерям уже развозили на автобусах футбольной команды "Шахтер Солигорск". Она принадлежит генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому.

Как известно, "Беларуськалий" находится под санкциями США и Европейского Союза и является крупнейшим налогоплательщиком Беларуси. Эта компания потратила миллионы долларов на то, чтобы с весны 2022 года вывезти из Украины семь групп по 310 детей в каждой в лагерь в Дубраве. В официальных документах утверждается, что они там якобы "занимаются спортом" и улучшают состояние здоровья.

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Журналисты узнали, что лагерь принял 1050 детей в возрасте до 15 лет из Донбасса. По словам российских оппозиционеров, детей, среди которых 200 сирот, вывезли из 15 оккупированных городов Украины. Правительство Беларуси напрямую финансирует часть усилий.

Война в Украине - что известно о похищении детей оккупантами

Украина уже установила имена около 20 тыс. украинских детей, вывезенных в Россию с наших оккупированных территорий. Всего на захваченных землях находились около 700 тысяч несовершеннолетних.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова призналась, что были вывезено 4,8 млн жителей Украины, в том числе 700 тыс. детей. Позже стало известно, что по крайней мере 2 тыс. детей попали на белорусскую территорию, а к похищению украинских детей причастны родственники Александра Лукашенко.

В середине марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Львовской-Беловой и Владимира Путина из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Лукашенко заявил, что будет помогать российским оккупантам похищать украинских детей из части востока Украины.

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