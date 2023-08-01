Дмитрий Лукашенко, являющийся средним сыном лидера РБ, принимает активное участие в депортации.

Коалиция беларуских журналистов-расследователей за рубежом Belarusian Investigative Center выяснила, что члены семьи непризнанного президента РБ Александра Лукашенко причастны к депортации детей из Украины.

По информации BIC, привоз детей в Беларуси происходит по поручениям российского и беларуского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Среди вовлеченных институций – государственные железные дороги и благотворительные фонды, в частности, "Фонд Талая" паралимпийца Алексея Талая.

Под руководством Талая украинские дети в Беларуси "развлекаются" и идеологически воспитываются. Паралимпиец активно освещает свою деятельность по организации "отдыха детей Донбасса в Беларуси" в соцсетях.

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"Фонд Талая" в одном из сообщений, посвященных приезду детей в Беларусь, подчеркивает, что процесс был организован с помощью Президентского спортивного клуба и лично главы организации – Дмитрия Лукашенко, который является средним сыном лидера РБ.

Пророссийская активистка Ольга Волкова благодарила его лично, а также всех, кто "наполняет каждый день пребывания детей теплом и заботой" в соцсетях.

Еще одно вовлеченное лицо из семейного круга Лукашенко – Владимир Кулаков. Он активист провластного объединения "Патриоты Беларуси" и является мужем Татьяны Кулаковой, сестры Анны Лукашенко, жены сына беларуского диктатора Дмитрия.

Сколько Беларуси и РФ обходится депортация украинский детей

BIC акцентирует, что похищение детей с оккупированных территорий Украины не скрывается беларускими властями и финансируется из бюджета "Союзного государства" (из государственных бюджетов России и Беларуси).

Только в сентябре 2022 года из союзного бюджета на "оказание гуманитарной помощи" на оккупированных территориях Украины было выделено 29 миллионов российских рублей (на то время это почти 500 тысяч евро). Часть этих денег была выделена на "уход" за украинскими детьми в Беларуси.

Депортация детей из Украины - сколько несовершеннолетних похитили оккупанты

Украина установила имена около 20 тысяч украинских детей с территорий, находившихся под российской оккупацией, которые были вывезены на территорию РФ. Всего на оккупированных территориях, по информации украинского омбудсмена, находились около 700 тысяч детей.

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в отдельном докладе заявила о вывозе 4,8 миллионов жителей Украины, в том числе – 700 тысяч детей. Львова-Белова, ордер на арест которой выдал международный уголовный суд в Гааге, в отчете также информирует, что около 400 детей из так называемых "ДНР" и "ЛНР" были незаконно усыновлены россиянами, а 1,5 тысячи депортированных – дети-сироты и оставшиеся без родительской опеки.

Известно, что по крайней мере 2 тысячи детей из России попали в Беларусь. Их разместили в лагере "Дубрава" (принадлежит производителю удобрений "Беларуськалий"), детский центр "Зубренок", санаторий "Острошицкий городок" в Минской области и санаторий "Золотые пески" в Гомельской области.

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