Лукашенко начал работу, направленную на реабилитацию своего имиджа.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть объявлен в розыск Международным уголовным судом в Гааге. Эта перспектива его пугает, он уже ищет способы "реабилитироваться", рассказал замглавы Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко в ефире FREEДОМ.

"Это очень серьёзно ударило по режиму Лукашенко. Потому что, я думаю, на сегодняшний день он впервые понимает, что наступает переломный момент, который может привести к тому, что он будет объявлен в розыск как военный преступник. Это противоречит всей его философии, по которой он выстраивал свою систему управления на протяжении уже практически 30 лет. … Он хотел войти в историю как такой созидатель, человек, который создал прекрасную страну, и только благодаря ему все это произошло. А сейчас он заканчивает карьеру, если мы предполагаем, что с ордером на арест, – как военный преступник. Для него это удар по самолюбию мощнейший, психологический удар", – отмечает Латушко.

По его информации, Лукашенко начал работу, направленную на реабилитацию своего имиджа.

"Он даже провёл уже, по нашим сведениям, несколько закрытых совещаний, поручил МИД заняться реабилитацией его имиджа в ООН. Его вояжеры поехали в Нью-Йорк, пытаются оправдаться. … Но оправдывайся или не оправдывайся – вина есть. Он поручил спецслужбам также противодействовать этому", – говорит он.

По словам оппозиционера, выдача ордера на арест непризнанного лидера скажется на беларуских элитах.

"Если выносится ордер на арест – беларуское общество – это не российские общество. В России большинство поддерживает Путина и большинство поддерживает войну. В Беларуси большинство не поддерживает Лукашенко и большинство не поддерживает войну. Буквально вчера пришли новые социологические данные, которые четко об этом говорят. … Сам факт придания ему статуса, скажем, этой метки черной, это очень серьёзный удар по окружению Лукашенко. Это дестабилизация, раскол тех элит которые он собрал вокруг себя", – добавляет он.

Латушко также сообщил, что собираются доказательства преступлений Лукашенко против человечности, и анонсировал "новый удар" по непризнанному президенту.

"Следующий удар, который будет нанесен нами, он готовится. Он будет связан уже с преступлениями против человечности, которые совершает режим Лукашенко. Нами собрано уже досье фактически, которое очень четко доказывает, что Лукашенко стоит во главе организованной преступной группы, совершающей преступление про человечности. Делаем это вместе с литовскими юристами. Эти материалы также должны попасть в офис прокурора Международного уголовного суда", – сказал он.

Ордер на арест Лукашенко - что нужно знать

Правительство Александра Лукашенко называют причастным к депортации детей из Украины с последующим размещением в "лагерях отдыха" и "санаториях" в Минской и Гомельской областях РФ. Всего было вывезено более 2 тысяч украинских детей (в том числе, сирот).

Накануне в сети всплыло видео с концерта одном из лагерей для украинских детей на территории РБ, где беларуские пропагандистки со сцены желали детям скорейшей смерти украинского и американского президентов.

Накануне депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко в связи с его причастностью к депортации детей – по аналогии с тем, как ранее ордеры были выданы в отношении российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

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