Псевдолидер Беларуси утверждает, что не боится уголовной ответственности за похищение детей из Украины.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко признал, что будет помогать российским оккупантам похищать украинских детей с части востока Украины.

Лукашенко в Национальном аэропорту "Минск" заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о финансировании поездок детей с Донбасса в Беларусь за счет бюджета так называемого Союзного государства, пишет БЕЛТА.

"…И то, что западники пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне ситуацию в мире - чуть ли не к уголовной ответственности привести - это просто смешно, я абсолютно за это не переживаю… мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки", - утверждал псевдолидер беларусов.

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Война в Украине - что известно о похищении детей россиянами

Киев узнал имена около 20 тыс. украинских детей, вывезенных в Россию с наших территорий, которые были оккупированны. По сведениям украинской стороны, всего на захваченных землях находились около 700 тысяч несовершеннолетних.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что были вывезены 4,8 млн жителей Украины, в том числе 700 тыс. детей. Появилась информация, что из РФ по крайней мере 2 тыс. детей попали на беларускую территорию. СМИ писали, что к похищеню украинских детей причастны родственники Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что в середине марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Львовой-Беловой и Владимира Путина, поскольку их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

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