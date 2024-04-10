По его словам, россияне имеют свои лобби везде: и в США, и в странах ЕС, и в Британии, и в Латинской Америке, и в Африке.

Двое проукраинских законодателей-республиканцев, Майк Тернер и Майк Маккол, заявили, что пророссийская пропаганда проникла в мысли некоторых членов Конгресса. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эти слова преуменьшают проблему российского влияния в таких демократических странах, как США.

"Они имеют свои лобби везде: и в США, и в странах ЕС, и в Британии, и в Латинской Америке, и в Африке. Когда мы говорим о Конгрессе - вы замечаете, как они работают с обществом в Соединенных Штатах?", - отметил украинский лидер в интервью Politico.

По мнению Зеленского, РФ удалось исказить "информационное поле мира". Не называя имен, он сказал, что американские граждане эффективно выполняют работу России в американских СМИ.

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"Они накачивают свои нарративы через СМИ. Это не граждане России и не выходцы из России, нет. Это представители определенных медиагрупп, граждане США. Именно они в СМИ распространяют соответствующие месседжи, порой очень пророссийские", - добавил президент.

Российская пропаганда - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что российская пропаганда уже проникла в Конгресс. Как пишет The Hill, он полностью согласился в этом вопросе с конгрессменом от Республиканской партии Майклом Макколом, который ранее заявлял, что российская пропаганда "заразила" значительную часть республиканцев.

Такая пропаганда затрудняет передачу помощи Украине и четкое представление о борьбе между демократией и авторитаризмом.

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