Президент предложил каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников Всемирного экономического форума в Давосе в Давосе не ждать применения Россией специального оружия, в том числе ядерной, а ввести максимальные санкции против нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в специальном видеообращении к участникам ВЭФ.

"Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия - химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления", - подчеркнул он.

По словам президента, санкции должны быть максимальными, чтобы в России и каждый другой потенциальный агрессор, который хочет пойти жестокой войной против соседа, четко знали, к чему это приводит.

"И таких санкций против России, я считаю, что до сих пор нет. А они должны быть - эмбарго на российскую нефть, полная блокировка всех банков без исключения, полный отказ от российского ИТ-сектора, полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет убедительно работать на поддержание мира", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно создать прецедент полного выхода всех иностранных компаний с российского рынка, чтобы "ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями, чтобы ваши офисы, счета, товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах".

Зеленский считает, что ценности должны иметь значение, тем более когда начинается полномасштабная война.

"Мы предлагаем каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине. Вы получите доступ не только на наш рынок объемом 40 млн потребителей, но и доступ к общему рынку Европы", - добавил президент Украины.

Как известно, принятие

шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за отдельных стран, которые наиболее зависимы от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение показалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook, оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.

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