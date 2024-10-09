В частности, для Украины в первую очередь важно, чтобы международные партнеры усилили ее геополитически и военно.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для Украины важно, чтобы международные партнеры согласились усилить ее в соответствии с представленным планом победы, и не важно, что об этом думает главарь Кремля Владимир Путин.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции после саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" и переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

В частности, у президента Украины спросили, в каком формате российский диктатор Владимир Путин согласится на реализацию плана Украины.

Видео дня

"Что касается плана победы и как это связано с Путиным? Это почти никак от него не зависит. Потому что, план победы - это усиление Украины как геополитически, так и усиление на поле боя", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что поддержка плана победы и усиления Украины полностью зависит от политической воли партнеров.

"Это усиление перед тем или иным форматом диалога с агрессором. Это мост к Саммиту мира. Этот мостик мы и предложили, потому что только в сильной позиции Украина может рассчитывать на справедливый мир. Вот о чем речь. И поэтому, не важно - согласится Путин, или не согласится. Важно, чтобы согласились те, кто усиливает Украину, а не ослабляет. И именно для этого сделан этот план: сильная позиция Украины, а затем подготовка к Смиту мира. И там уже Украина должна быть в сильной позиции", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства будет надеяться, что США услышат Украину вместе с другими партнерами:

"Что касается других партнеров, я, в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит военная составляющая нашего усиления. В течение суток я встречусь отдельно в каждой стране с лидером Великобритании, Франции, Италии и Германии. Я попытаюсь сделать это быстро, а потом уже на "Рамштайн" представлю всем нашим партнерам этот план".

Другие договоренности с партнерами Украины

Как сообщал УНИАН, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое должно было состояться 12 октября в Германии на уровне лидеров стран, отложили, потому что президент США Джо Байден вынужден остаться в Америке из-за ураганов.

Вас также могут заинтересовать новости: