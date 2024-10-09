Пока точная дата неизвестна.

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Сейчас новую дату определяют. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на источники в штаб-квартире НАТО.

В то же время пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх заявляла, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины могут перенести из-за урагана "Милтон".

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В частности она высказала предположение, что "Рамштайн" могут перенести и объединить с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - подчеркнула Сингх.

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон". По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, этот ураган должен поразить американский штат Флорида.

Вслед за ним свою поездку отменил и госсекретарь США Энтони Блинкен, который планировал присоединиться к американской делегации для заседания "Рамштайн".

На такое решение отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что ожидает переноса визита.

"Это была бы очень важная встреча, и мы готовились к ней со всех сторон. Она будет перенесена. Но я должен сказать совершенно откровенно, что если бы такие ураганы бушевали в моей стране, то я бы также принял такое решение", - подчеркнул он.

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