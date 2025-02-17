Завтра он должен встретиться с Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию, завтра у него запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным турецкой газеты Hurriyet, самолет с украинским президентом и сопровождающей его делегацией приземлился в анкарском аэропорту имени Эсенбога, их встретили представители власти. Глава офиса президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что во вторник, 18 февраля, лидеры встретятся в президентском комплексе:

"Во время переговоров будут рассмотрены партнерские отношения между Турцией и Украиной во всех их аспектах, а также будут обсуждаться шаги, которые необходимо осуществить для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. В рамках визита мы также обменяемся мнениями относительно последних событий в Украине и других региональных и глобальных вопросов".

Поездки Зеленского за границу

Напомним, вчера президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

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Также известно, что у президента запланирован визит в Саудовскую Аравию, где как раз должны состояться переговоры между представителями США и России. Зеленский заявлял, что не планирует там встреч с россиянами и американцами.

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