Украинская делегация готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию, - Свириденко

Украинская делегация также готовит подписание важных экономических договоров со странами региона.

Украинская правительственная делегация в Саудовской Аравии готовит визит президента Украины Владимира Зеленского. Первой в рамках подготовки была встреча с местными предпринимателями.

Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая возглавляет украинскую делегацию в Саудовской Аравии.

"Укрепление наших экономических связей - это укрепление наших народов, наших регионов и глобальной безопасности. Представили проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре. А также масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов", - написала она.

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Свириденко подчеркнула, что украинская делегация готовит подписание важных экономических договоров со странами региона.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что у него запланированы официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию. Он подчеркнул, что там у него не будет встреч с россиянами.

В Politico писали, что команда президента США Дональда Трампа отправилась на мирные переговоры в Саудовской Аравии. По данным издания, в переговорах примут участие также представители Украины и РФ.

Тем не менее Зеленский заявлял, что он пока ничего не знает о такой встрече. Он добавил, что Украина не собирается принимать участие в переговорах по устаревшему формату, когда важные решения принимаются без ее участия.

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