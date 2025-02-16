По словам президента, целью визита является обсуждение ряда вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Приоритет - чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена", - подчеркнул он.

По словам президента, целью визита в ОАЭ является также обсуждение инвестиций, экономического партнерства и "большой гуманитарной программы".

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - что известно

Как писал УНИАН, ранее Саудовская Аравия заявила о готовности организовать встречу Трампа и Путина. В МИД страны подчеркнули, что "Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной".

В то же время издание BBC сообщило, что делегация США уже сегодня, 16 февраля, отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, на переговорах не будут присутствовать представители Украины.

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