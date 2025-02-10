Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал возможность российско-американских контактов в вопросе завершения войны России против Украины.

Как передает Anadolu, на пресс-конференции турецкий лидер заявил, что его страна "не потеряла надежду на мир". Политик напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что он готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет необходимо:

"Мы также приветствуем послания господина Трампа и господина Путина на данном этапе. Как Турция, мы готовы внести свой вклад в это дело. Мы достигли этого благодаря нашему беспристрастному подходу и мирной внешней политике, потому что мы являемся одним из ведущих лидеров, которые могут встречаться с обеими сторонами".

Позиция Турции в отношении войны

Как известно, Эрдоган поддерживает территориальную независимость Украины, в то же время сохраняя отношения с Россией. В Москве его уже критиковали за предоставление военной поддержки украинской армии.

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Кроме того, турецкий президент неоднократно предлагал посредничество в переговорах между Киевом и Москвой.

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