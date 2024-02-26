Он перегнал в Украину вертолет "Ми-8" и был убит в Испании.

Отец российского пилота Максима Кузьминова, который в прошлом году перегнал в Украину вертолет "Ми-8" и был убит в Испании, назвал сына предателем.

Отец пилота заявил росСМИ, что ему больше жаль других членов экипажа Ми-8, нежели собственного ребенка.

"Мне, конечно, жаль его как человека… Но больше жалко этих ребят, которые были с ним", - заявил россиянин.

Он считает, что Максим поступил "как Иуда", предал Россию, а к таким поступкам всюду относятся плохо.

Когда в августе 2023 года пилот перегнал российский вертолет в Украину, на борту Ми-8, кроме него, были техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые не знали о планах Кузьминова.

Тогда глава ГУР Кирилл Буданов комментировал, что от других российских военных пришлось избавиться, поскольку те оказали сопротивление.

Кузьминов-старший также предполагает, что на решение Максима о переходе на сторону Украины могла оказать некоторое влияние мать пилота, которая находится за границей.

Героя Кузьминова убили в Испании

В 2023 году российский летчик Никита Кузьминов перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ с экипажем в Украину. Он заявил, что не хочет принимать участие в войне. В 2024 году стало известно, что тело Кузьминова нашли в Испании - его застрелили и переехали автомобилем. В Главном управлении разведки Минобороны Украины факт смерти россиянина подтвердили, отметив, что ему предлагали остаться в Украине.

Сообщалось, что пилота могли убить подосланные Кремлем профессиональные киллеры. В частности, у испанских спецслужб нет сомнений, что за убийством стоит "длинная рука Кремля". Москва придает огласке убийство дезертира специально, чтобы оно "послужило примером другим". При этом, единственное сомнение экспертов заключается в том, кто провел операцию: Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности или Служба военной разведки РФ.

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