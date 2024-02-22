Сообщается, что Испания не была предупреждена о его прибытии в страну.

Бывшего российского пилота Ми-8 Максима Кузьминова в Испании убили подосланные Москвой профессиональные киллеры.

Как пишет El Pais, у испанских спецслужб нет сомнений, что за убийством стоит "длинная рука Кремля". Москва придает огласке убийство дизертира специально - оно должно послужить примером другим. При этом единственное сомнение экспертов заключается в том, кто провел операцию: Служба внешней разведки, Федеральная службы безопасности или Служба военной разведки РФ.

Найти доказательства причастности кого-либо из них сложно, поскольку преступление могли совершить вооруженные иностранцы (возможно, наемные убийцы), которые уже находятся за границей.

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Тело Кузьминова с полудюжиной огнестрельных ранений нашли 13 февраля в гараже жилого комплекса в Вильяхойосе. После убийцы переехали его на автомобиле, который нашли сожженным в соседнем городе Эль-Кампельо. Поначалу Гражданская гвардия считала, что произошло сведение счетов между преступными группировками.

Дипломатические источники говорят журналистам, что Испания даст "решительный ответ", если причастность российских властей подтвердится. Во время подготовки к убийству агенты РФ должны были установить личность пилота и проследить за ним, чтобы узнать его график и привычки. Знакомые с работой спецслужб РФ люди говорят, что те часто прибегают к сотрудничеству с россиянами, проживающими в Испании (их более 80 тысяч), и мафиозными организациями.

Кроме того, Кузьминов совершил ошибку, выбрав для жизни провинцию с самым большим русским населением (17 500 человек). В Вильяхойосе на 2022 год были зарегистрированы 600 русских и более 300 украинцев.

Украинские военнослужащие и раненные, которые проходят лечение в Испании, находятся под защитой страны. Однако Кузьминов самостоятельно решил поселиться на побережье Аликанте - испанские спецслужбы не знали о его прибытии. По некоторым данным, зацепкой, которая привела к нему российские спецслужбы, стал звонок его бывшей девушке в Россию.

Убийство пилота Кузьминова: что известно

Напомним, в прошлом году российский летчик перегнал военно-транспортный вертолёт Ми-8АМТШ с экипажем в Украину. Он дал интервью, в котором рассказал, что не хочет принимать участие в войне против Украины.

На днях российские и иностранные СМИ сообщили, что тело Кузьминова было найдено в Испании, его застрелили и переехали автомобилем.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт смерти Кузьминова. При этом секретарь СНБО сказал, что пилоту предлагали остаться в Украине.

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