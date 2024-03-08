Он показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Об этом сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, которого цитирует L'Independant. В то же время представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла утверждает, что "нет никаких ограничений и красных линий".

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар рассказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным". Руссель добавил, что Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

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"Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева", - отметил политик.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину. После этого европейские страны одна за другой на официальном уровне подчеркнули, что отправка войск в Украину не рассматривается.

Однако представители некоторых стран все же увидели определенный смысл в словах Макрона. Например, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива Макрона "стоит внимания", ведь в Украине "решается судьба Европы".

The Hill писал, что своим заявлением о возможности отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в итоге эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине.

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