"Лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого", сказал Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что западным странам нужно обсудить идею отправки войск в Украину, передает LRT.

"Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем", - сказал он.

Неуседа добавил, что определяющим фактором в данном решении не может быть страх перед возможной реакцией Москвы.

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"И именно поэтому я вчера сказал и президенту Макрону, и средствам массовой информации, что мы должны перестать проводить для себя красные линии", - заявил президент Литвы.

Ведь, делая это, Запад помогает президенту РФ Владимиру Путину, который после этого начинает думать, что европейцы предсказуемы, а он может ими легко манипулировать, сказав Неуседа.

Западные войска в Украине - что сообщалось

Напомним, не так давно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-члены Евросоюза обсуждают вопрос возможной отправки своих солдат в Украину.

Сразу после этого ряд стран НАТО выступили с заявлениями, что не рассматривают такую возможность.

Позже, реагируя на прозвучавшую в свой адрес критику, Макрон заявил, что его слова о возможности отправки западных войск в Украину были "взвешенными" и "продуманными".

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