Решение о членстве Украины в НАТО будут принимать 30 стран-членов Альянса, а не РФ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Российская Федерация не будет решать, станет ли Украина в будущем членом Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

У него спросили, соглашается ли он с утверждением, что вопрос приобретения членства Украины в НАТО не будет находиться на повестке дня еще долгое время, и в частности пока президент РФ Владимир Путин будет находиться у власти.

"Мое сообщение заключается в том, что принятие решения зависит от 30 стран-членов. Россия не решает, кто будет членом НАТО или нет. Это дело принципа, о чем все союзники снова и снова четко заявляли. Это касается уважения к праву каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь, хочет ли оно принадлежать к такой организации, как НАТО, или не хочет", - подчеркнул Столтенберг.

Украина и НАТО: что известно о пути в Альянс

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна избавиться от коррупции. Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ, отмечал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.