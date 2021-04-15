Глава МИД заявляет, что такую помощь намерены оказать ряд международных партнеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Западные партнеры предоставят Украине конкретную военно-техническую помощь, в частности оружие, в случае масштабных боевых действий со стороны Российской Федерации, которая накапливает военные силы у границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"В случае, если не дай Бог, активные масштабные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины, и поможет нам отбить наступление агрессора", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД уточнил, что Украина получит "еще большую военно-техническую поддержку - конкретное оружие, конкретные разведывательные данные и конкретные технологии, которые усиливают способность Украины защищаться".

При этом, министр просит не навязывать в информационном пространстве нарратив о том, что "должна приехать какая-то американская бригада и будет воевать".

"Это именно то, что сейчас распространяет российская пропаганда", - подчеркнул Кулеба.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко