Всего Украина должна была поставить 240 тысяч тонн зерна.

Власти Египта разорвали контракт с Украиной на поставки зерна. Каир забронировал всего 240 тысяч тонн украинской пшеницы.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что зерно должны были поставить в ​​феврале и марте, но его не отгрузили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом купленная Египтом пшеница не смогла покинуть украинские порты - один сухогруз застрял в порту, а четыре других еще необходимо загрузить.

Сообщается, что Генеральное управление Египта по поставкам товаров сняло с торговых компаний Nibulon и Inerco от обязательств несмотря на то, что в контрактах нет пункта о форс-мажоре.

Стоит отметить, что Египет является крупнейший в мире импортером пшеницы. Страна зависела от поставок украинского зерна. С 24 февраля власти пытаются диверсифицировать поставки пшеницы, купив в июле более миллиона тонн через тендеры и прямые закупки.

При этом в США читают, что Москва намеренно препятствует экспорту зерна из украинских портов в Черном море к "тем, кто больше всего страдает острейшей нехваткой продовольственной безопасности". При этом Кремль через своих пропагандистов распространять фейки о том, что санкции якобы касаются продажи продуктов.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Египет, где заявил, что Россия рассчитывает, что ООН будет способствовать отмене антироссийских санкций. Он снова пытался навязать нарратив, что в продовольственном кризисе виноват Запад, а не война в Украине, которую развязала Россия.

В свою очередь в британской разведке отметили, что министр иностранных дел России Лавров в настоящее время совершает поездку в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В Лондоне считают, что Россия "попытается использовать визиты, чтобы обвинить Запад в провоцировании международного продовольственного кризиса и заручиться поддержкой африканских государств", которые сохраняют нейтралитет касательно вторжения российских войск в Украину.

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