В МИД страны заявили, что запасы немецкой армии являются устаревшими.

Запасы немецкой армии являются устаревшими, а танки - худшими в Европе. Причина в том, что Берлин жил без "без ожиданий войны в Европе".

Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью "Радио Свобода".

"Мы думали и верили, что Европа будет жить в мире, а потому меньше средств тратили на собственную военную оборону... Мы думали, что больше никогда не будем использовать танки. Я имею в виду наши военные танки - худшие в Европе, которые вы можете себе представить. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие бы должны были быть, за исключением некоторых частей противовоздушной обороны", - пояснила Бербок.

Министр добавила, что Германия поставляет Украине современное оружие, в частности артиллерию.

"В начале мы были слишком медленными. И поэтому мы стараемся становиться лучше. И мы сделали изменение позиции. Мы доставляем тяжелое вооружение, мы доставляем артиллерию, новейшие системы, потому что это то, о чем украинцы нам говорят сейчас", - резюмировал он.

Как известно, Германия сейчас имеет на вооружении танки Leopard 1 (с 1965 года) и их обновленную версию Leopard 2 (с 1979-го). Украине же могут поставить Leopard 1A5. Это пятая модернизация "леопардов" первой серии, которая сделана в 1987 году.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина сейчас ведет переговоры с одной из стран Европы о поставки немецких боевых танков Leopard для ВСУ. Первые боевые машины отправятся на полигоны в странах Балтии, где будет проходить обучение украинских военных.

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