Правовых оснований задержания политика никто не называет.

К задержанному в Москве оппозиционеру Алексею Навальному не допускают его адвокатов. Больше того, ему даже не позволяют передать еду.

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Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пропустили внутрь УВД, но к подзащитному их все равно не пускают.

Директор ФБК Иван Жданов сообщает, что Навальному даже нельзя передать еду. Правовых оснований задержания политика тоже никто не называет.

Задержание Навального в России

Накануне Алексей Навальный вернулся в РФ из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

На задержание Навального остро отреагировали лидеры ряда стран и международные организации.

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Автор: Дмитрий Захаров