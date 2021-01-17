В Москве политика могут сразу же задержать.

Переживший отравление «Новичком» российский политик Алексей Навальный сегодня возвращается в Россию из Германии.

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Как сообщает «Медуза», рейс с Навальным вылетает из Берлина в 16:45 по московскому времени (15:45 по киевскому). Прилет во Внуково — в 19:20 мск (18:20 по Киеву).

Отмечается, что российская ФСИН обвинила Навального в уклонении от обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок на реальный. Служба требует, чтобы до заседания суда политик находился под стражей, поэтому по прилету его могут задержать.

В московский аэропорт «Внуково» начали прибывать сторонники политика. В то же время к зданию аэропорта стянули силовиков и автозаки – их фото публикуют в соцсетях. В здание аэропорта начали пускать только людей с билетами на самолет. Провожающим или встречающим также запрещено находиться в здании аэропорта.

В официальном Twitter аэропорта «Внуково» возвращение Навального по какой-то причине сравнили с налетом немецких самолетов в 1941 году.

Накануне прокуратура Москвы предупредила об участии в "несогласованном массовом мероприятии" в аэропорту Внуково в день возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии.

Отравление Навального: что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали. Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Против Навального в России возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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Автор: Дмитрий Захаров