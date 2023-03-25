Французский юрист подчеркнул, что хотя усыновления, основанные на преступлениях, не имеют юридической силы, вернуть назад украинских детей будет сложно.

Факт депортации детей является составляющей преступления геноцида и вывоза части населения с целью ассимиляции, в данном случае украинской нации, достаточно, чтобы квалифицировать это как геноцид.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил французский юрист Эммануэль Доуд, который подал иск в Международный уголовный суд (МУС) относительно незаконного вывоза украинских детей в РФ.

"Забрать детей силой, депортировать, вывезти их в РФ, отдать российским усыновителям, разорвать все связи - и психологические, и физические - с их родителями, с украинским народом, с историей... Да, это называется ассимиляцией части украинской нации и поэтому это можно назвать геноцидом", - пояснил он.

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"Представьте себе - дети, которым два, три, четыре года, с новым семейным положением - возможно ли будет через год, три, пять лет вернуть их родителям, если их истинная личность будет полностью стерта?",- задался вопросом юрист.

Доуд отметил, что именно этого хотел российский президент Владимир Путин. Он отметил, что телевидение РФ показывало кадры, как российские военные фактически штурмуют детские дома в Украине и забирают детей, сажают их в армейские грузовики, а потом эти дети оказываются в России.

Также юрист подчеркнул, что усыновления, основанные на преступлениях, не имеют юридической силы, однако вернуть назад украинских детей будет сложно. "Это будет непросто, будут очень сложные решения и ситуации, но я думаю, что это не будет невозможным", - высказал мнение специалист.

При этом он отметил, что верит в привлечение Путина к ответственности за геноцид украинцев.

"Не знаю сколько времени это займет... Ордера на арест выдаются раз и навсегда. Такие преступления не имеют срока давности. Поэтому я убежден: все, кто виновен в этих преступлениях, будут осуждены", - подытожил он.

Депортация украинских детей в РФ

После полномасштабного вторжения россияне начали массово вывозить украинских детей в РФ. Сейчас официально известно о почти 14 тыс. депортированных детей. Украинская сторона обратилась к РФ с требованием предоставить списки всех вывезенных детей.

Кремль запустил целую программу по "интеграции" маленьких украинцев, целью которой является уничтожение украинской идентичности у детей.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путину и омбудсмена Львовой-Беловой, которые лично занимались организацией массовых депортаций детей.

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