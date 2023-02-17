Его назвали "закон о детях СВО".

В Госдуму РФ внесли закон "о детях СВО". Он направлен на упрощение вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий. Несовершеннолетние указаны в нем как "россияне".

Законопроект был зарегистрирован в базе Госдумы и направлен председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину, что подтверждает информация на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. За его создание отвечала партия ЛДПР.

В пояснительной записке к документу сказано: "Настоящий Федеральный закон устанавливает правовой статус детей "специальной военной операции" в целях создания условий, обеспечивающих им дополнительные меры поддержки". Что именно под этим подразумевается, не уточняется.

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Сюда может относиться и вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий под предлогом предоставления помощи. На такой вывод наталкивает еще одна формулировка в законопроекте. Всех несовершеннолетних в захваченных регионах назвали "россиянами". Получается, по новому законопроекту, депортация детей — это якобы перемещение в рамках РФ. Таким способом государство-агрессор закрепляет попытку аннексии украинских земель в своем законодательстве.

К так называемым "детям СВО" отнесут несовершеннолетних, которые с 24 февраля 2022 года проживали на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и отдельных районов Крыма. В эту категорию также попадут мальчики и девочки с российских регионов, граничащих с Украиной. Таким способом РФ может пытаться ассимилировать украинских детей в российском обществе.

Россия ворует украинских детей: последняя информация

Как сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), украинских детей с территории Луганщины могут вывезти в Карелию. Поводом для этого указывают "отдых и оздоровление".

Директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова заявила, что РФ может принудительно депортировать 82 тысячи украинских детей.

В ноябре 2022 года в ЦНС подсчитали количество несовершеннолетних, вывезенных на территорию РФ. За девять месяцев рашисты похитили около 10 тысяч украинских детей.

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