Радослав Сикорский отметил, что Европа должна научиться лучше играть в игру на обострение.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия. Дипломат скептически относится к подобному.

Пол его словам, Европа должна научиться лучше играть в игру на обострение, заставляя Путина догадываться о ее намерениях.

"Россияне наносят удары по украинской электросети, зерновым терминалам и газовым хранилищам, гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаб-квартиры в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, она ничем себя не ограничивается. Постоянное декларирование того, какова наша собственная "красная линия", только приглашает Москву адаптировать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям", - цитирует Сикорского издание The Guardian.

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При этом он скептически отнесся к российским угрозам применить ядерное оружие.

"Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим позициям на территории Украины обычным оружием, мы уничтожим их все. Я думаю, что это убедительная угроза. Кроме того, китайцы и индусы зачитали России акт о беспорядках. И это не детская игра, потому что если это табу также будет нарушено, как и табу на изменение границ силой, Китай знает, что Япония и Корея станут ядерными странами, а они, предположительно, этого не хотят", - подытожил дипломат.

Ядерные угрозы - последние новости

В США обеспокоены вероятностью применения Россией ядерного оружия в космосе, и тем самым уничтожить большинство спутников.

Кроме того, в Москве неоднократно звучали ядерные угрозы в адрес Украины, а также стран НАТО.

21 мая стало известно, что российские войска начали первый этап учений с отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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