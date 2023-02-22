Они уверены, что способны отслеживать изменения.

Несмотря на то, что Россия приостанавливает участие в новом договоре о сокращении вооружений, американская оценка российской ядерной программы остается неизменной.

Об этом CNN сообщили два высокопоставленных представителя администрации Джо Байдена. Хоть официальные лица не знают, что Россия планирует делать теперь, они убеждены, что узнают, если она начнет развивать свою ядерную программу.

"Мы уверены в своей способности контролировать эти вопросы", - сказал высокопоставленный представитель администрации, когда его спросили, узнают ли США, если Россия начнет наращивать свою ядерную программу.

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Россия приостановила участие в договоре СНВ

Как известно, в конце января США обвинили Россию в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями из-за отказа допустить инспекторов на свои ядерные объекты.

21 февраля президент РФ Путин объявил о временной остановке участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). 22 февраля соответствующий законопроект должны рассмотреть в Госдуме.

В Штатах это решение назвали "крайне неудачным и безответственным", а в Североатлантическом Альянсе призвали пересмотреть его.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака назвал это еще одним примером того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

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