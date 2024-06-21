Администрацию Байдена обвиняют в неспособности остановить намерения России в космосе.

Мир стоит на пороге нового военного кризиса, подобного "Кубинскому ракетному кризису" 1962 года между СССР и США. Теперь аналогичный уровень напряженности может вызвать размещение россиянами ядерного оружия в космосе, считает председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер.

Выступая на мероприятии Центра стратегических и международных исследований в четверг, Тернер сказал, что если бы Россия взорвала ядерное космическое оружие на низкой околоземной орбите, это угрожало бы экономическим и социальным системам в виде "катастрофической и разрушительной атаки".

"Этот кризис - кубинский ракетный кризис в космосе. Администрация [Байдена] сомнамбулой шагает в безвозвратный День Ноль", - приводит слова Тернера издание The Hill.

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Тернер призвал администрацию Байдена ответить на дополнительные вопросы относительно ядерного космического оружия россиян и обвинил Белый дом в неспособности решить эту проблему.

"Дня Ноль можно избежать. Представьте, насколько другим был бы мир, если бы Кеннеди позволил Хрущеву разместить ядерное оружие на Кубе. Европа не была бы свободной. Соединенные Штаты были бы слишком напуганы, чтобы бросить вызов России в Европе", - сказал Тернер.

Кубинский ракетный кризис

Кубинский ракетный кризис, произошедший в октябре 1962 года, стал одним из самых острых моментов Холодной войны. Конфликт возник из-за размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе, расположенной всего в 145 километрах от побережья США. Это размещение было ответом на установку американских ядерных ракет в Турции и Италии, что создавало угрозу для СССР. Кризис начался, когда американская разведка обнаружила ракетные базы на Кубе, и президент Джон Кеннеди выступил с телеобращением, объявив морскую блокаду Кубы, чтобы предотвратить дальнейшие поставки оружия.

Напряженность возросла до предела, когда обе сверхдержавы подготовились к возможному военному конфликту. В течение 13 дней мир стоял на пороге ядерной войны, пока не были достигнуты договоренности между Кеннеди и советским лидером Никитой Хрущевым. Советский Союз согласился вывезти свои ракеты с Кубы в обмен на обещание США не вторгаться на остров и тайный вывоз американских ракет из Турции. Кубинский ракетный кризис закончился победой дипломатии и стал важным уроком для обеих стран относительно важности коммуникации и переговоров в решении международных конфликтов.

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