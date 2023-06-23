Они заявили, что никто не должен читать им лекции.

МИД РФ и Израиля обменялись резкими заявлениями после интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, в котором тот сказал, что поддержка Киева не должна зависеть от разногласий в исторических вопросах.

В интервью ITON-TV Бродский сказал, что взгляд Израиля на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника сильно отличается от взгляда большинства украинцев. "Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию, Украина подверглась нападению, агрессии и Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев - это герои, которые боролись за независимость", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Израиль высказывает свое мнение, не скрывая его. Однако он напомнил, что улицы имени Степана Бандеры есть не только в Украине, но и в Соединенных Штатах.

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"И мне кажется, что неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдёт", - сказал он.

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила посла в кощунстве. "Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы", - заявила она.

В ответ спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат написал в Twitter, что никто не должен читать Израилю, его МИД или дипломатам лекции о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории.

Обвинения России в сторону евреев

Как известно, это уже не первый случай, когда заявления официальных представителей РФ вызывают возмущение в Израиле.

В начале полномасштабной войны глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Гитлером. Кроме того, российски дипломат сказал, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь".

В июне Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа" и "не евреем". Тогда главный раввин Украины Моше Реувен Асман сказал, что гордится украинским президентом.

Также напомним о скандале, который произошел зимой, когда Лавров сравнил позицию США и их союзников с действиями Гитлера, а самих россиян - с евреями. Тогда Европейский еврейский конгресс осудил это сравнение и призвал его извиниться.

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