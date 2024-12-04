За последние полтора года увеличилась доля жителей РФ, которые считают, что использование ядерного оружия в ходе войны может быть оправдано.

Социологи опросили жителей РФ о их взглядах на войну в Украине и идее использовать ядерное оружие. Выяснилось, что многие россияне все еще поддерживают вторжение в нашу страну и хотят переговоров на своих условиях, сообщает независимый аналитический центр "Левада-Центр".

За последние полтора года увеличилась доля жителей рф, которые считают, что использование ядерного оружия в ходе войны может быть оправдано, поделились социологи. В ноябре 2024 года 39% респондентов ответили, что поддерживают это решение, а в апреле 2023 года этот показатель составлял 29%.

Также отмечается, что уровень поддержки войны в Украине почти не меняется. Он был рекордно высоким в ноябре 2024 года, когда 77% респондентов заявили, что правительство РФ приняло правильное решение.

Видео дня

Кроме того, у россиян спросили, какие события последних четырех недель запомнились им больше всего. По словам социологов, 20% людей назвали запуск ракеты "Орешник" по Днепру. Еще 12% опрошенных сказали, что им больше всего запомнились другие события, связанные с войной.

Интересно то, что число сторонников идеи мирных переговоров продолжает расти. Социологи подчеркнули, что в ноябре 2024 года 57% респондентов поддержали идею прекратить боевые действия.

Помимо этого с февраля 2024 года постепенно уменьшалось число россиян, которые считают, что война в Украине продвигается успешно. Тем не менее в ноябре их доля увеличилась до 70%, добавили в "Левада-центре".

Другие социальные опросы

Ранее социологи выяснили, что все больше поляков хотят, чтобы украинских мужчин отправляли домой. Число жителей, которые считают, что страна должна принимать украинских беженцев, упало до 53% в ноябре 2024 года, по сравнению с 94% в феврале 2022 года.

Кроме того, стало известно, сколько украинцев стали волонтерами после вторжения РФ. Отмечается, что самой распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство респондентов называют снижение уровня их доходов и сбережений.

Вас также могут заинтересовать новости: