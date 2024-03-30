Более трети сограждан склоняются к началу мирных переговоров.

Подавляющее большинство украинцев считают наиболее приемлемым вариантом завершения войны "полную победу" Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 22-24 марта ВОО "Передовые Правовые Инициативы".

По данным социологов, 61,21% сограждан на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы - восстановление территориальной целостности в границах 91-го, вступление в ЕС и НАТО".

При этом 38,79% украинцев склонились к варианту: "Немедленно начинаем мирные переговоры с полным двусторонним прекращением огня".

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Стоит отметить, что мнения украинцев несколько разделились в региональном разрезе. Так, в западных областях войну "до полной победы" поддерживают 72,13% респондентов, другого мнения придерживаются 27,87%.

В то же время в восточных и южных регионах цифры зафиксированы в пределах статистической погрешности - 51,16% и 48,84% соответственно.

Социологи уточняют, что в ходе исследования было опрошено в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и за рубежом (где наибольшее количество украинских беженцев) 5 329 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "face-to-face" и по телефону. Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.

Последние результаты соцопросов

Украинцы начали более негативно относиться к Польше. Так, по данным группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев считают враждебными странами Россию (97%), Беларусь (90%) и Иран (75%).

При этом дружественными к Украине считают США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%) и Японию (55%).

Также УНИАН сообщал, что россияне дали оценку ходу войны против Украины. Больше всего поддерживают действия Кремля в Украине старшие возрастные группы, телезрители, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, и те, кто одобряет деятельность Путина на посту президента.

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